Петренко: "Газпром" не має іншого виходу, крім як виконати рішення Стокгольмського арбітражу
Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Києві, передає УНІАН.
"Газпром" не має іншого виходу, крім як виконати це рішення, виплати за яким будуть збільшені на відсоток пені, яка нараховується щодня. Це майже півмільйона доларів щодня", - сказав він.
За словами міністра, в разі невиконання рішення "Нафтогаз" зможе примусово стягнути майно "Газпрому" в іноземних юрисдикціях, включаючи газ у газових сховищах і кошти.
"Нафтогаз" абсолютно правильно зробив, що пішов паралельним юридичним шляхом пред'явлення до виконання цього рішення Стокгольмського арбітражу в тих країнах, які є учасниками Нью-Йоркської конвенції і в яких є абсолютно очевидні активи боржника. Йдеться про газ у сховищах, про кошти, які розміщені на банківських рахунках", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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