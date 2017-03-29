Петренко каже, що НАЗК отримає одноосібного керівника

Міністр Юстиції Павло Петренко просить декларантів, які за законом можуть заповнити електронні декларації до 1 травня, дати можливість це зробити тим декларантам, які мають подати документи до 1 квітня.

З відповідним проханням Петренко виступив на засіданні уряду, під час обговорення пропозицій для виходу з патової ситуації із заповнення електронних декларацій.

"НАЗК має розіслати повідомленні всім, хто має заповнити декларації до 1 травня, з тим, щоб вони зробили це не зараз, а через тиждень. Кожен декларант прочитає і дасть можливість подати тим, хто має лише три дні на подачу електронної декларації", - сказав Петренко.

Він також зазначив, що для врятування ситуації Мін'юст напрацює зміни до закону, який регулює діяльність НАЗК.

Серед змін, Петренко назвав те, що НАЗК отримає одноосібного керівника. "Колегіальність була помилкою", - зазначив міністр.

Також, за словами Петренка, Верховній Раді буде запропоновано скасувати кримінальну відповідальність тим 400 тисячам людей, які почали заповнювати електронні декларації, тобто в базі НАЗК існують чернетки.

Він також додав, що пропонуватиме парламенту дати можливість декларантам протягом 60 днів внести відомості. Петренко пропонує провести незалежний аудит роботи НАЗК, а також технічний аудит сайту.

Крім того, Петренко зазначив, що пропонуватиме, щоб зміни до закону передбачали швидке проведення конкурсу для перезавантаження НАЗК.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

Раніше, один з членів НАЗК, заступник міністра юстиції Руслан Рябошапказаявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Гройсман порадив голові НАЗК подати у відставку.