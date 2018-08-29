Петренко повідомив про старт нової черги боротьби з боржниками по аліментах

Тепер боржники перед дітьми змушені будуть платити більші суми своїм дітям

Міністр юстиції павло Петренко заявив, що з 29 серпня вступає в дію друга черга пакету законів щодо посилення покарання за несплату аліментів.

За його словами, окрім того, що введена кримінальна відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів, тепер боржники перед дітьми змушені будуть платити більші суми своїм дітям.

Зокрема, якщо борг по аліментах складає один рік, то сума виплати буде автоматично збільшуватись на користь дитини на 20%, пише Петренко у Twitter.

За два роки боргу - на 30%, за понад три роки - на 50%.

Петренко додав, що за останні півроку з початку дії першого так званого пакету законів "Чужих дітей не буває", було стягнуто понад 2.7 млрд гривень на користь майже півмільйона українських дітей.

Нагадаємо, що в липні Президент України Петро Порошенко підписав закон, який посилює відповідальність за недобросовісну сплату аліментів.