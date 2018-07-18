Петренко: Україна подасть комплексний позов до ЄСПЛ щодо всіх політув'язнених українців у Росії
"У найближчі тижні буде подано ще один комплексний позов по всім політв'язням в Європейський суд з прав людини", - заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на питання про те, коли саме буде поданий цей позов, оскільки раніше заявлялося, що це буде зроблено в червні-початку липня, міністр пояснив:
"Ми відстрочили подачу цього позову, розраховуючи на те, що дипломатичним шляхом вдасться домовитися щодо повернення українців на територію України... але ми бачимо, що з кожним днем ці шанси зменшуються, так як держава-агресор і його керівництво абсолютно цинічно відноситься до українських в'язнів".
За його словами, після кінцевих консультацій з МЗС буде поданий позов, суть якого зводиться до того, що "в Російській Федерації відбувається переслідування українських громадян за національною ознакою і що до цих громадян не застосовується ніяких елементів правосуддя".
"Позов готовий, залишилося тільки прийняти кінцеве рішення, щоб не нашкодити тим українським громадянам, які знаходяться в українських в'язницях", - додав Петренко.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував прохання генерального секретаря Ради Європи.
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