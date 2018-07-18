Петренко: Україна подасть комплексний позов до ЄСПЛ щодо всіх політув'язнених українців у Росії

Петренко уточнив, що домовитися з Росією дипломатичним шляхом щодо повернення українців на територію України не вдалося

У найближчі тижні Україна подасть до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) комплексний позов щодо українських політв'язнів, які незаконно утримуються Російською Федерацією, а зволікання з подачею позову було викликано бажанням дипломатичним шляхом врегулювати це питання.

"У найближчі тижні буде подано ще один комплексний позов по всім політв'язням в Європейський суд з прав людини", - заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на питання про те, коли саме буде поданий цей позов, оскільки раніше заявлялося, що це буде зроблено в червні-початку липня, міністр пояснив:

"Ми відстрочили подачу цього позову, розраховуючи на те, що дипломатичним шляхом вдасться домовитися щодо повернення українців на територію України... але ми бачимо, що з кожним днем ці шанси зменшуються, так як держава-агресор і його керівництво абсолютно цинічно відноситься до українських в'язнів".

За його словами, після кінцевих консультацій з МЗС буде поданий позов, суть якого зводиться до того, що "в Російській Федерації відбувається переслідування українських громадян за національною ознакою і що до цих громадян не застосовується ніяких елементів правосуддя".

"Позов готовий, залишилося тільки прийняти кінцеве рішення, щоб не нашкодити тим українським громадянам, які знаходяться в українських в'язницях", - додав Петренко.