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Петренко: Україна стягнула з "Газпрому" 100 млн грн

"Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень"
Україна вже стягнула з російського "Газпрому" понад 100 млн гривень в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
Петренко: Україна стягнула з "Газпрому" 100 млн грн Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з "Газпрому" на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень", - написав міністр.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу України" штрафу у розмірі $4,7 млрд за транзитним контрактом. "Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення. За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК $2,56 млрд.

Апеляційний суд Швеції 13 червня видав наказ про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням "Газпрому". "Нафтогаз України" висловив сподівання на скасування цього наказу після подання своїх контраргументів, оскільки рішення було увалене судом без урахування пояснень та аргументів української компанії.

У НАК зазначають, що наказ Апеляційного суду означає лише тимчасове призупинення подальших дій "Нафтогазу" за процедурою стягнення $2,6 млрд із "Газпрому". Водночас він не приводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати від "Нафтогазу" повернення $2,1 млрд, уже зарахованих рішенням арбітра як компенсацію НАК.

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04 07 2018 20:54
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