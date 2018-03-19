Петренко задекларував 4,4 млн грн доходів

Дохід Петренка за рік виріс на 1,8 млн грн

Міністр юстиції Павло Петренко задекларував 4 352 963 гривень доходів за 2017 рік.

Про це свідчать дані Єдиного держреєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає LB.ua.

Заробітна плата Петренка склала 580 248 гривень, 2,1 млн гривень міністр отримав від відчуження рухомого майна і 1 672 715 гривень склали відсотки. Крім того, Петренко задекларував 465 тис. доларів, 80 тис. євро та 100 тис. гривень готівкових коштів.

На банківських рахунках міністра розміщено в Ощадбанку: 2 122 632 гривень і 994 885 доларів, у банку "Софійський" 1 935 доларів і 50 гривень, у Приватбанку - 7 069 гривень, 353 євро та 6 доларів.

Також Петренко задекларував низку об'єктів рухомого майна, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів, але конкретна вартість кожного з них у документі не вказана. Зокрема, задекларовані 2 картини, 2 ікони, колекція з 16 гравюр (авторство не зазначено), а також 2 чоловічих годинники (Ulysse Nardin і Perrelet). Крім того, він володіє 25% прав на товарний знак.

Міністр має земельну ділянку в Старих Безрадичах Обухівського району площею 2,9 га і 50% (разом з сестрою Оксаною) від земельної ділянки площею 0,15 га в Нових Петрівцях Вишгородського району Київської області.

Він орендує у іноземця квартиру в Києві площею 150,8 кв. м, а також зареєстрував без будь-якого права користування, зокрема без права проживання, квартиру в Києві площею 60,5 кв.м (власник - сестра Оксана Петренко).

З 2009 року міністр володіє автомобілем Volkswagen Golf (2007 року випуску) і водночас орендує з 2014 року у ТОВ "Адвокатська компанія "МЛГРУП" автомобіль Toyota Camry (2013 рік випуску).

У 2016 році Петренко задекларував 2,6 млн гривень доходів.