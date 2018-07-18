Петро Чернишов залишає посаду керівника "Київстар", - ЗМІ
Однією з причин звільнення Чернишова називають критику президента в інтерв’ю "Економічній правді", повідомляє "Liga.net" з посиланням на джерела.
"Чернишов в інтерв'ю заявив про те, що президент (Петро Порошенко – ЕП) порушив закон, перервавши тендер 4G. Для менеджера такого рівня дипломатія по відношенню до перших осіб держави - перш за все. І подібні висловлювання просто неприпустимі", - зазначає голова телекомунікаційної палати України Тетяна Попова.
Але Петро Чернишов відразу ж після цього інциденту поправив своє висловлювання.
Чернишов був перепризначений на посаду президента Київстар з 14 липня 2017 року терміном на 1 рік - до 13 липня 2018 року.
Повідомлень про те, що терміни змінювалися або відбулося подальше перепризначення, поки не було.
Замість Чернишова "Київстар" в Україні може очолити генеральний директор Beeline в Казахстані Олександр Комаров.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Одеський стартап презентував перший український 3D-принтер для кераміки, - ФОТО
- ВІДЕО Як Швеція досягнула утилізації 99% сміття та імпортує його з інших країн, - ІНФОГРАФІКА (відео)
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?