Петро Чернишов залишає посаду керівника "Київстар", - ЗМІ

Сам Чернишов не підтвердив цю інформацію

Глава компанії "Київстар" Петро Чернишов іде з посади.

Однією з причин звільнення Чернишова називають критику президента в інтерв’ю "Економічній правді", повідомляє "Liga.net" з посиланням на джерела.

"Чернишов в інтерв'ю заявив про те, що президент (Петро Порошенко – ЕП) порушив закон, перервавши тендер 4G. Для менеджера такого рівня дипломатія по відношенню до перших осіб держави - перш за все. І подібні висловлювання просто неприпустимі", - зазначає голова телекомунікаційної палати України Тетяна Попова.

Але Петро Чернишов відразу ж після цього інциденту поправив своє висловлювання.

Чернишов був перепризначений на посаду президента Київстар з 14 липня 2017 року терміном на 1 рік - до 13 липня 2018 року.

Повідомлень про те, що терміни змінювалися або відбулося подальше перепризначення, поки не було.

Замість Чернишова "Київстар" в Україні може очолити генеральний директор Beeline в Казахстані Олександр Комаров.