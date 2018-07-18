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Петро Чернишов залишає посаду керівника "Київстар", - ЗМІ

Сам Чернишов не підтвердив цю інформацію
Глава компанії "Київстар" Петро Чернишов іде з посади.
Петро Чернишов залишає посаду керівника "Київстар", - ЗМІ Фото: forbes.net.ua

Однією з причин звільнення Чернишова називають критику президента в інтерв’ю "Економічній правді", повідомляє "Liga.net" з посиланням на джерела.

"Чернишов в інтерв'ю заявив про те, що президент (Петро Порошенко – ЕП) порушив закон, перервавши тендер 4G. Для менеджера такого рівня дипломатія по відношенню до перших осіб держави - перш за все. І подібні висловлювання просто неприпустимі", - зазначає голова телекомунікаційної палати України Тетяна Попова.

Але Петро Чернишов відразу ж після цього інциденту поправив своє висловлювання.

Чернишов був перепризначений на посаду президента Київстар з 14 липня 2017 року терміном на 1 рік - до 13 липня 2018 року.

Повідомлень про те, що терміни змінювалися або відбулося подальше перепризначення, поки не було.

Замість Чернишова "Київстар" в Україні може очолити генеральний директор Beeline в Казахстані Олександр Комаров.

 
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18 07 2018 09:43
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