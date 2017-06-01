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Петро Порошенко на Різдво закликав українців помолитися за воїнів-захисників
Порошенко та його родина побажали українцям здоров’я, міцності духу, реалізації мрій і сповнення намірів та Божого благословення
Фото: president.gov.ua
Про це він сказав у привітанні з нагоди Різдва Христового, яке оприлюднила Адміністрація президента 6 січня.
"У це прекрасне свято, коли всі збираються за родинним столом, пропоную найперше біля святих образів помолитися за воїнів, які і в ці новорічно-різдвяні дні захищають нас від ворога-антихриста", – сказав Порошенко.
"Звертаюся до новонародженого Спасителя із проханням дати їм сил і берегти їхні земні життя. І всю нашу країну врятуй, Господи, від усякого зла", - додав глава держави.
Порошенко та його родина побажали українцям здоров’я, міцності духу, реалізації мрій і сповнення намірів та Божого благословення.
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06 01 2017 21:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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