Петро Порошенко підписав закон про освіту
Президент України підписав Закон України № 2145-VІІІ "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня 2017 року.
Про це інформує прес-служба президента.
"Це – одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої", – сказав Порошенко.
Він зауважив, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі, але при цьому наголосив на важливості неухильного дотримання при здобутті освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території України.
Порошенко також звернувся до Міністерства закордонних справ і Міністерства освіти, закликавши відомства провести необхідні консультації з європейськими партнерами, в тому числі з Радою Європи.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
МЗС Угорщини розкритикувало закон, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.
Також голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликав Президента України Петра Порошенка ветувати нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.
Окрім того, румунський уряд має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини рідною мовою
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну та міністру освіти і науки Лілії Гриневич роз'яснити послам країн Європейського Союзу положення про мову навчання нового закону "Про освіту".
Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.
Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю "Громадському радіо", за новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9-й класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою.
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