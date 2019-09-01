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Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"
Раніше Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату
Патріарх Філарет
"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - йдеться у повідомленні президента у соціальній мережі Facebook.
Також, президент Петро Порошенко нагородив вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" І ступеня.
Президент також запросив патріарха Варфоломія з візитом в Україну.
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09 01 2019 11:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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