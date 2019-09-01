Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"

Раніше Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату
Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".
Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України" Патріарх Філарет

"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - йдеться у повідомленні президента у соціальній мережі Facebook.

Також, президент Петро Порошенко нагородив вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" І ступеня.

Президент також запросив патріарха Варфоломія з візитом в Україну.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2019 11:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.