Петро Порошенко присвоїв Філарету звання "Герой України"

Президент України Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".

"Ще не придумано тої міри, якою можна виміряти внесок Патріарха Філарета в боротьбу за власну помісну церкву. Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - йдеться у повідомленні президента у соціальній мережі Facebook.

Також, президент Петро Порошенко нагородив вселенського патріарха Варфоломія орденом "За заслуги" І ступеня.

Президент також запросив патріарха Варфоломія з візитом в Україну.