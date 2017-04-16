Петро Порошенко привітав українців з Великоднем, - ВІДЕО

"Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудемо згадати всіх героїв, полеглих за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто сьогодні захищає Україну", - йдеться на сайті глави держави.

"Бажаю всім душевного тепла, здоров'я, щастя і твердої віри в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир і благополуччя", - йдеться в його зверненні.

Президент особливо наголосив, що в цьому році свято об'єднало християнські конфесії: православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подія в один день.

"Щиро радіємо великому і величному святу. Нехай у ці дні наповниться вселенською Христовою радістю кожна українська душа. Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудемо згадати героїв, які полягли за Україну. Особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто сьогодні захищає Україну", − підкреслив глава держави.

Петро Порошенко побажав співвітчизникам душевного тепла, здоров'я, щастя, а також твердої віри в Бога і віри в те, що в Україні запанують мир і благополуччя.

Нагадаємо, що у підрозділах Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції відбулися великодні богослужіння.