Петро Порошенко змінив представника України при ОЧЕС
Президент Петро Порошенко звільнив Василя Боднара з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) і призначив на цю посаду генконсула в Стамбулі Олександра Гамана.
Про це повідомляє інформагентство УНІАН.
"Звільнити Боднара Василя Мироновича з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом", - наголошується в №201/2017.
"Призначити генерального консула України в Стамбулі Гамана Олександра Віталійовича представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом", - зазначається в тексті наступного указу №202/2017.
Нагадаємо, востаннє Україна головувала в організації в 2013-му році. В 2016-му Україна покинула ОЧЕС через головування в ній Росії.
1 липня 2017 року Україна знову почала головувати в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), змінивши на посту Туреччину.
Організація Чорноморського економічного співробітництва— субрегіональне об'єднання 12 країн Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна). Організація була створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграція економік цих країн в світову економічну систему. Штаб-квартира організації розташована в Стамбулі.
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