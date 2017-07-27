Петро Порошенко змінив представника України при ОЧЕС

Представляти Україну в ОЧЕС буде Олександр Гаман

Президент звільнив Василя Боднара з посади представника України при ОЧЕС.

Президент Петро Порошенко звільнив Василя Боднара з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) і призначив на цю посаду генконсула в Стамбулі Олександра Гамана.

Про це повідомляє інформагентство УНІАН.

"Звільнити Боднара Василя Мироновича з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом", - наголошується в №201/2017.

"Призначити генерального консула України в Стамбулі Гамана Олександра Віталійовича представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом", - зазначається в тексті наступного указу №202/2017.

Нагадаємо, востаннє Україна головувала в організації в 2013-му році. В 2016-му Україна покинула ОЧЕС через головування в ній Росії.

1 липня 2017 року Україна знову почала головувати в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), змінивши на посту Туреччину.

Організація Чорноморського економічного співробітництва— субрегіональне об'єднання 12 країн Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна). Організація була створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграція економік цих країн в світову економічну систему. Штаб-квартира організації розташована в Стамбулі.