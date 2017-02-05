Петро Порошенко звільнив Ложкіна з посади радника

Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Ложкіна з посади свого позаштатного радника.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит "Українських новин". Дату звільнення Ложкіна з посади позаштатного радника Президента у відповіді Адміністрації не уточнено.

Порошенко призначив Ложкіна позаштатним радником і секретарем Національної інвестиційної ради 29 серпня 2016 року, коли звільнив його з посади голови Адміністрації.

Ложкіна немає в наданому на запит списку діючих радників Президента, але його прізвище вказане в списку звільнених з 7 червня 2014 року (дата вступу Порошенка на посаду голови держави) по 25 квітня 2017 року.

За цей час Порошенко також звільнив із посади штатних радників Олега Махніцького (колишній в. о. генерального прокурора в лютому-червні 2014 року), Івана Крулька (нардеп від "Батьківщини") і Юрія Бірюкова (помічник міністра оборони з жовтня 2014 року, засновник волонтерської організації "Крила Фенікса"), призначивши останнього своїм помічником поза штатом.

З посади позаштатних радників Президента Порошенко звільнив Олександра Кузьмука (екс-міністр оборони і екс-депутат Ради від фракції Партії регіонів), Миколу Томенка (екс-віце-спікер Ради в 2007-2012 рр., позбавлений 2016-го депутатського мандата за вихід з фракції "Блок Петра Порошенка"), Михайла Саакашвілі (екс-президент Грузії в 2008-2013 рр., голова Одеської обласної державної адміністрації в 2015-2016 рр.) і Юрія Луценка (генпрокурор).

Нагадаємо, що 28 серпня 2016 року Президент Петро Порошенко на засіданні Нацради реформ оголосив про відставку глави АП Бориса Ложкіна.