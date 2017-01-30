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У Британії петиція проти візиту Трампа зібрала більше мільйона підписів

Автори петиції вказують на женоненависницькі погляди Трампа і його ‎вульгарну поведінку
Петиція, що закликає британську владу скасувати візит президента США Дональда Трампа до ‎Британії, набрала більше мільйона підписів.‎
У Британії петиція проти візиту Трампа зібрала більше мільйона підписів Фото:bbc.com

Ініціативу започаткував юрист із Лідса Ґрем Ґест. За його словами, він хотів привернути увагу ‎британської громадськості до Дональда Трампа.

"Державний візит легітимізує його ‎президентство, і він використає фотографії й те, що його бачитимуть з королевою, щоб ‎переобратися", - заявив пан Ґрем у коментарі Press Association.‎

Петиція з'явилася на сайті британського уряду після того, як Дональд Трамп минулої п'ятниці ‎підписав указ про обмеження в'їзду до США громадянам семи мусульманських країн.‎

Як обґрунтування автори петиції вказують на женоненависницькі погляди Трампа і його ‎вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента ‎США королевою Єлизаветою або принцом Вельським. У тексті звернення йдеться, що такий ‎прийом міг би поставити королеву в незручне становище.‎

Петицію підтримав лідер лейбористів Джеремі Корбін. "Тереза Мей не виконає сподівань ‎британського народу, якщо не відкладе державний візит і не засудить дії Трампа у найясніших ‎формулюваннях", - написав він у Twitter.‎

‎"Дональда Трампа не слід вітати у Британії у той час, як він чинить насильство над нашими ‎цінностями цією ганебною забороною для мусульман (в'їжджати до США. - Ред.) і атаками на ‎біженців і жінок", - додав пан Корбін.‎

Його позицію підтримав і мер Лондона Садік Кан.‎

Водночас у британському уряді відкинули заклики скасувати державний візит Дональда ‎Трампа. Як повідомило ВВС джерело в уряді, це був би "популістський жест". Джерело також ‎додало, що пропозицію відвідати Британію з візитом вже прийняла американська сторона, і ‎відкликання запрошення усе б зіпсувало.‎

Державний візит до Британії передбачає прийом іноземного лідера королевою Єлизаветою ІІ. ‎

Зазначимо, що десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.

У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.

Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

 

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