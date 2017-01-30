У Британії петиція проти візиту Трампа зібрала більше мільйона підписів
Ініціативу започаткував юрист із Лідса Ґрем Ґест. За його словами, він хотів привернути увагу британської громадськості до Дональда Трампа.
"Державний візит легітимізує його президентство, і він використає фотографії й те, що його бачитимуть з королевою, щоб переобратися", - заявив пан Ґрем у коментарі Press Association.
Петиція з'явилася на сайті британського уряду після того, як Дональд Трамп минулої п'ятниці підписав указ про обмеження в'їзду до США громадянам семи мусульманських країн.
Як обґрунтування автори петиції вказують на женоненависницькі погляди Трампа і його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцом Вельським. У тексті звернення йдеться, що такий прийом міг би поставити королеву в незручне становище.
Петицію підтримав лідер лейбористів Джеремі Корбін. "Тереза Мей не виконає сподівань британського народу, якщо не відкладе державний візит і не засудить дії Трампа у найясніших формулюваннях", - написав він у Twitter.
"Дональда Трампа не слід вітати у Британії у той час, як він чинить насильство над нашими цінностями цією ганебною забороною для мусульман (в'їжджати до США. - Ред.) і атаками на біженців і жінок", - додав пан Корбін.
Його позицію підтримав і мер Лондона Садік Кан.
Водночас у британському уряді відкинули заклики скасувати державний візит Дональда Трампа. Як повідомило ВВС джерело в уряді, це був би "популістський жест". Джерело також додало, що пропозицію відвідати Британію з візитом вже прийняла американська сторона, і відкликання запрошення усе б зіпсувало.
Державний візит до Британії передбачає прийом іноземного лідера королевою Єлизаветою ІІ.
Зазначимо, що десятки тисяч людей у США 29 січня виступили проти міграційних обмежень, запроваджених Дональдом Трампом.
Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня президент США Дональд Трамп обмежив в'їзд до США громадянам Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану та Лівії, підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.
Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.
У суботу, 28 січня 12 лауреатів премії Нобеля підписали петицію, спрямовану проти указу президента США Дональда Трампа щодо заборони в'їзду до країни жителям семи мусульманських країн і призупинення програми біженців.
Однак американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.
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