Петиція проти виділення дружині Макрона грошей з бюджету зібрала понад 170 тисяч підписів

Петицію, яка вимагає відмовитися від виділення бюджетних грошей на утримання дружини президента Франції Еммануеля Макрона, підписали понад 170 тисяч осіб.

Звернення опубліковане на платформі Change.org, пише "Інтерфакс-Україна".

Автора кампанії Тьєррі Поля Валетта, лідера громадського руху "Національна рівність", обурила ініціатива виділяти дружині президента Еммануеля Макрона бюджетні кошти.

"Немає жодної причини, за якими дружина глави держави повинна отримувати гроші платників податків", – наголошується в тексті петиції.

Валетт підкреслив, що у Бріжит Макрон вже є два або три помічники, два секретаря і два співробітники служби безпеки, чого, на його думку, має бути достатньо.

Петиція адресована президенту, а також главі уряду Едуарду Філіпу.

Як зазначає газета Huffington Post, під час передвиборної кампанії Макрон підкреслював, що його 64-річна дружина буде грати суспільну роль, і платники податків не будуть це оплачувати. Зараз, додає видання, питання про статус першої леді спрямоване на розгляд до Національних зборів Франції.

Нагадаємо, Національна асамблея Франції остаточно схвалила закон, що забороняє парламентаріям брати на роботу родичів. За таке рішення в четвер, 3 серпня, проголосували 383 законодавця.