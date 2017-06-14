Петиція за скасування блокування "ВКонтакте" набрала 25 тис підписів

Петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

Про це свідчать дані сайту голови держави. Що цікаво, це перша більш, аніж за рік петиція, яка змогла набрати 25 тисяч голосів.

Автор петиції вказує, що "ВКонтакте" - великий майданчик для вітчизняного бізнесу, а запобігати пропаганді в соцмережі потрібно зусиллями СБУ, а не забороною.

Про "Одноклассники", "Яндекс", Mail.ru, "Кинопоиск", які теж потрапили під блокування, в петиції нічого не сказано.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.