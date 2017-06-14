НОВИНИПетиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Петиція за скасування блокування "ВКонтакте" набрала 25 тис підписів
Президент вимушений буде розглянути петицію
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Про це свідчать дані сайту голови держави. Що цікаво, це перша більш, аніж за рік петиція, яка змогла набрати 25 тисяч голосів.
Автор петиції вказує, що "ВКонтакте" - великий майданчик для вітчизняного бізнесу, а запобігати пропаганді в соцмережі потрібно зусиллями СБУ, а не забороною.
Про "Одноклассники", "Яндекс", Mail.ru, "Кинопоиск", які теж потрапили під блокування, в петиції нічого не сказано.
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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
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14 06 2017 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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