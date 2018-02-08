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Під адміністрацією президента Росії влаштували пікет на підтримку Сенцова

До учасників пікету час від час підходить поліцейський та переписує їхні паспортні дані
Під Адміністрацією президента Росії Володимира Путіна влаштували пікет на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.
Під адміністрацією президента Росії влаштували пікет на підтримку Сенцова Фото: reuters.com

Люди почергово беруть плакати та стоять біля входу до адміністрації.

На одному з плакатів був напис "Олег Сенцов голодує 81 день. Прохання про помилування матері було 17 липня. Де відповідь?".

До учасників пікету час від час підходить поліцейський та переписує їхні паспортні дані.

Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

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02 08 2018 17:33
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