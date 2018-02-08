CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід Адміністрацією президента Росії Володимира Путіна влаштували пікет на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під адміністрацією президента Росії влаштували пікет на підтримку Сенцова
До учасників пікету час від час підходить поліцейський та переписує їхні паспортні дані
Фото: reuters.com
Люди почергово беруть плакати та стоять біля входу до адміністрації.
На одному з плакатів був напис "Олег Сенцов голодує 81 день. Прохання про помилування матері було 17 липня. Де відповідь?".
До учасників пікету час від час підходить поліцейський та переписує їхні паспортні дані.
Нагадаємо, українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).
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02 08 2018 17:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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