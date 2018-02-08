Під адміністрацією президента Росії влаштували пікет на підтримку Сенцова

До учасників пікету час від час підходить поліцейський та переписує їхні паспортні дані

Під Адміністрацією президента Росії Володимира Путіна влаштували пікет на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Люди почергово беруть плакати та стоять біля входу до адміністрації.

На одному з плакатів був напис "Олег Сенцов голодує 81 день. Прохання про помилування матері було 17 липня. Де відповідь?".

До учасників пікету час від час підходить поліцейський та переписує їхні паспортні дані.