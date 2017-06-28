Під Адміністрацією Президента виникли сутички поліції з вкладниками "Михайлівського"

Станом на 10:30 мітингувальники розійшлися, на місці присутня лише поліція

У центрі Києва під Адміністрацією Президента протестують близько сотні вкладників банку "Михайлівський".

На місці присутні чотири кордони поліції. Вкладники намагалися прорватися до АП, однак правоохоронці перекрили їм шлях. Внаслідок цього між поліцією та протестувальниками сталися сутички, повідомляє "Громадське".

Учасники акції тримають прапори банку "Михайлівский" та футбольні дудки.

За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників "Михайлівського" з Кам'янського.

В урядовому кварталі сталися сутички між правоохоронцями та вкладниками банку «Михайлівський» pic.twitter.com/CPSuTKnqOW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 28 червня 2017 р.

На місце події прибули три машини швидкої допомоги.

Станом на 10:30 мітингувальники розійшлися, на місці присутня лише поліція.

Варто відзначити, що на початку червня під Адміністрацією Президента вкладники "Михайлівського" вимагали зустрічі з Порошенком.

26 травня стало відомо про те, що суд скасував ліквідацію банку "Михайлівський". Рішення ухвалено за позовом єдиного власника банку - компанії "Екосіпан".

Нагадаємо, 23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.