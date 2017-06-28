Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Під Адміністрацією Президента виникли сутички поліції з вкладниками "Михайлівського"

Станом на 10:30 мітингувальники розійшлися, на місці присутня лише поліція
У центрі Києва під Адміністрацією Президента протестують близько сотні вкладників банку "Михайлівський".
Під Адміністрацією Президента виникли сутички поліції з вкладниками "Михайлівського" Фото: скріншот

На місці присутні чотири кордони поліції. Вкладники намагалися прорватися до АП, однак правоохоронці перекрили їм шлях. Внаслідок цього між поліцією та протестувальниками сталися сутички, повідомляє "Громадське".

Учасники акції тримають прапори банку "Михайлівский" та футбольні дудки.

За словами вкладників, поліція затримала Олександра Горбачова, керівника групи вкладників "Михайлівського" з Кам'янського.

 

На місце події прибули три машини швидкої допомоги.

Станом на 10:30 мітингувальники розійшлися, на місці присутня лише поліція.

Варто відзначити, що на початку червня під Адміністрацією Президента вкладники "Михайлівського" вимагали зустрічі з Порошенком.

26 травня стало відомо про те, що суд скасував ліквідацію банку "Михайлівський". Рішення ухвалено за позовом єдиного власника банку - компанії "Екосіпан".

Нагадаємо, 23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

Прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінює завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки у розмірі 23 млрд грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.