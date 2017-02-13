Військового ЗСУ поранено під Авдіївкою, - штаб АТО
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, один боєць зазнав поранень в районі Авдіївки", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 13 лютого, інформує "Українська Правда".
За його словами, обстановка на донецькому напрямку залишається незмінною.
"Як і раніше, основна активність противника зосереджена біля Авдіївки. Вчора бойові дії на цих рубежах велися, з перервами, близько 8 годин. При цьому противник застосовував міномети", – розповів полковник.
За даними штабу АТО, північніше, на ділянці фронту Верхньоторецьке – Новоселівка Друга, також у неділю було неспокійно. Противник 4 рази відкривав вогонь з мінометів та легкого озброєння. Кожен обстріл тривав від 20 хвилин до 1 години.
"Також окупанти порушували режим тиші на світлодарській дузі, під Горлівкою та в Донецькому аеропорту. Зокрема, у Троїцькому та Кам’янці стріляли ворожі снайпери, а по позиції "Шахта Бутовка" – ворожа БМП", – зазначив Мотузяник.
Нагадаємо, що у неділю ввечері бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", гранати розірвалися в 20 метрів від поста.
Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: