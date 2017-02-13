Військового ЗСУ поранено під Авдіївкою, - штаб АТО

Противник 4 рази відкривав вогонь з мінометів та легкого озброєння. Кожен обстріл тривав від 20 хвилин до 1 години

За добу 12 лютого в зоні проведення антитерористичної операції один військовий отримав поранення.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, один боєць зазнав поранень в районі Авдіївки", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу 13 лютого, інформує "Українська Правда".

За його словами, обстановка на донецькому напрямку залишається незмінною.

"Як і раніше, основна активність противника зосереджена біля Авдіївки. Вчора бойові дії на цих рубежах велися, з перервами, близько 8 годин. При цьому противник застосовував міномети", – розповів полковник.

За даними штабу АТО, північніше, на ділянці фронту Верхньоторецьке – Новоселівка Друга, також у неділю було неспокійно. Противник 4 рази відкривав вогонь з мінометів та легкого озброєння. Кожен обстріл тривав від 20 хвилин до 1 години.

"Також окупанти порушували режим тиші на світлодарській дузі, під Горлівкою та в Донецькому аеропорту. Зокрема, у Троїцькому та Кам’янці стріляли ворожі снайпери, а по позиції "Шахта Бутовка" – ворожа БМП", – зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, що у неділю ввечері бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", гранати розірвалися в 20 метрів від поста.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.