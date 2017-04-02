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Під Авдіївкою терористи обстріляли електриків

Робочі намагалися відновити електропостачання Авдіївки
Українські електрики не змогли відновити ремонтні роботи під Авдіївкою через обстріл бойовиками. Президент Петро Порошенко поінформований.
Під Авдіївкою терористи обстріляли електриків Фото: УНІАН

Про обстріли Петру Порошенко розповів віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, повідомив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Попри режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачання електроенергії до Авдіївки. Відновити ремонтні роботи не вдалося через прицільний вогонь", – написав він.

Цеголко додав, що інформацію щодо цього інциденту надіслано ОБСЄ та нашим міжнародним партнерам.

"Україна вимагає від Росії негайно припинити вогонь", – наголосив він.

Раніше місія ОБСЄ повідомляла про неможливість продовження ремонтних робіт в Авдіївці через порушення режиму припинення вогню.

Зазначимо, що російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки. 

Проте, бойовики продовжують масований обстріл по всі лінії розмежування. За минулу добу 115 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Нагадаємо, профільні фахівці зараз розробляють альтернативну схемуелектропостачання Авдіївки.

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04 02 2017 18:14
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