CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу Авдіївки внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Авдіївкою загинули двоє українських військових
На даному напрямку противник застосовував танки
Фото: УНІАН
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
На даному напрямку противник застосовував танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики 22 рази відкривали вогонь, чотирьох українських бійців поранено.
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