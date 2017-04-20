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Під Авдіївкою загинули двоє українських військових

На даному напрямку противник застосовував танки
Поблизу Авдіївки внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил України.
Під Авдіївкою загинули двоє українських військових Фото: УНІАН

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На даному напрямку противник застосовував танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики 22 рази відкривали вогонь, чотирьох українських бійців поранено.

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20 04 2017 23:29
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