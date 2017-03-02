Під Авдіївкою загинув боєць 72-ої гвардійської ОМБР

Стало відомо ім'я загиблого в зоні АТО - це боєць 72-ої гвардійської ОМБР Роман Клімов.

"Ще один Ангел на небі, ще одна втрата для рідних і друзів...Клімов Роман Робертович. Осколок. Авдіївка. Будь ти проклятий навіки,"руцькиймір"!", - йдеться у повідомленні на сторінці 72-ї ОМБР у Facebook.