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Під Авдіївкою загинув боєць 72-ої гвардійської ОМБР

Військовий отримав смертельне осколкове поранення
Стало відомо ім'я загиблого в зоні АТО - це боєць 72-ої гвардійської ОМБР Роман Клімов.
Під Авдіївкою загинув боєць 72-ої гвардійської ОМБР Клімов Роман. Фото: facebook.com/72.brigade.best

"Ще один Ангел на небі, ще одна втрата для рідних і друзів...Клімов Роман Робертович. Осколок. Авдіївка. Будь ти проклятий навіки,"руцькиймір"!", - йдеться у повідомленні на сторінці 72-ї ОМБР у Facebook.

Нагадаємо, що за добу в районі Авдіївкни бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули чотири бійці ЗСУ, 17 отримали поранення.
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03 02 2017 10:24
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