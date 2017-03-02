CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтало відомо ім'я загиблого в зоні АТО - це боєць 72-ої гвардійської ОМБР Роман Клімов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Авдіївкою загинув боєць 72-ої гвардійської ОМБР
Військовий отримав смертельне осколкове поранення
Клімов Роман. Фото: facebook.com/72.brigade.best
"Ще один Ангел на небі, ще одна втрата для рідних і друзів...Клімов Роман Робертович. Осколок. Авдіївка. Будь ти проклятий навіки,"руцькиймір"!", - йдеться у повідомленні на сторінці 72-ї ОМБР у Facebook.
Нагадаємо, що за добу в районі Авдіївкни бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули чотири бійці ЗСУ, 17 отримали поранення.
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03 02 2017 10:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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