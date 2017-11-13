CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу села Кодемо Бахмутського району на Донеччині на вибуховому пристрої підірвалася жінка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Бахмутом жінка випасала корів і підірвалася на розтяжці
Її госпіталізували
Фото: npu.gov.ua
Як повідомили в поліції Донецької області, за попередньою інформацією, потерпіла натрапила на розтяжку в полі, коли пасла корів.
Внаслідок вибуху 54-річна жінка отримала травму ноги. Її госпіталізували в лікарню м. Бахмут.
Поліція проводить перевірку. Вирішується питання про внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, бойовики від опівночі 14 разів порушили перемир’я на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців зазнали поранення.
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13 11 2017 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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