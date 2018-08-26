Під Балаклією загорілися півтора гектара незаконного сміттєзвалища
Як повідомляють у ДСНС, повідомлення про загоряння несанкціонованого сміттєзвалища поза межами м. Балаклія Харківської області надійшло до Служби порятунку 26 серпня о 12:05.
"По прибуттю перших рятувальних підрозділів ДСНС було встановлено, що вогонь розповсюдився по сміттєзвалищу на площу близько 1,5 га, захопив частину лісосмуги та загрожував розповсюдитись на поруч розташоване міське сміттєзвалище м. Балаклія. До місця виклику відразу були направлені додаткові сили та засоби", – розповіли рятувальники.
Зараз на пожежі працюють 9 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС з м. Балаклія, а також із сусідніх районів: Борівського, Зміївського, Ізюмського та Шевченківського. Всього 9 спецавтомобілів та 40 осіб особового складу ДСНС.
Крім того, рятувальникам допомагають пожежника добровільної пожежної команди селища Андріївка, добровільної пожежної дружини приватного сільськогосподарського підприємства "Світанок" та бійці відомчої пожежної охорони Міністерства оборони на трьох одиницях техніки.
О 16:05 пожежний гелікоптер ДСНС Мі-8 розпочав гасити пожежу з повітря. Воду скидали вже 20 разів.
О 16:53 загоряння локалізували.
Постраждалих немає.
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, 3 травня 2018 року в Балаклії сталося загоряння під час планового підриву боєприпасів. Поліція повідомила, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
23 березня 2017 року в Балаклії сталася пожежа, що призвела до вибухів на складі боєприпасів. Унаслідок тих подій загинули дві людини, одна була поранена, 345 будинків було пошкоджено.
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