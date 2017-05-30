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Під будівлею Мін'юсту сталася штовханина між прихильниками Саакашвілі та поліцією

Акцію контролюють близько сотні правоохоронців
Під будівлю Міністерства юстиції України прийшли мітингувати прихильники "Руху нових сил", між ними та правоохоронцями сталася бійка.
Під будівлею Мін Фото: pravda.com.ua

Учасників акції близько 200 осіб. Вони вимагають зареєструвати партію Саакашвілі та скасувати реєстрацію однойменної фейкової партії, інформує "Українська правда".

Учасники акції голосно стукають по бочках і тримають плакати з написами "Міністерство рейдерства". У свою чергу акцію контролюють близько сотні правоохоронців, у дворах знаходиться кілька десятків нацгвардійців.


Фото: pravda.com.ua

"У той же час вже стався перший конфлікт. Правоохоронці обмежили доступ до мікроавтобуса з атрибутикою Саакашвілі і не допустили до машини народного депутата Юрія Дерев'янка, через що сталася невелика бійка", - зазначають у виданні.


Фото: pravda.com.ua

У свою чергу нардеп від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook написав, що зараз знаходиться в Міністерстві юстиції України:

"Прийшли до міністра юстиції через самозванців, які зареєстрували партію Михайла Саакашвілі", - прокоментував нардеп.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції готове зареєструвати зміну назви партії Саакашвілі як тільки отримає визначений законом пакет документів.

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30 05 2017 13:34
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