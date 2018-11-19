Під час акції протесту на Гаїті загинули шестеро людей
Поліція почала розганяти протестувальників, коли ті заблокували вулиці й підпалили шини, повідомляє Аssociated Press.
Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery
Тисячі гаїтян протестували проти розкрадання коштів з венесуельської програми Petrocaribe, за якою Гаїті отримують нафту. Зокрема, вони закликали провести розслідування за фактом розтрати 3,8 млрд доларів, які країна отримала в рамках цієї програми.
Сутички з поліцією почалися після того, як протестувальники заблокували вулиці і почали підпалювати шини.
Розслідування у справі про розтрату вже проводить сенат, встановлено щонайменше 14 причетних чиновників з адміністрації колишнього президента країни, але нікому не висунули обвинувачень. Чинний президент країни Жовенель Моїз закликав до діалогу з опозиційними групами, які домагаються його відставки через провал розслідування фактів корупції.
Також, Дональд Трамп нецензурно висловився про іммігрантів із Гаїті, Сальвадору та африканських країн. "Чому ми взагалі приймаємо всіх цих людей із цих забитих країн?", - заявив Трамп.
Він також запропонував, щоб США натомість приймали більше людей із таких країн, як, наприклад, Норвегія.
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