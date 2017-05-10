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Під час атак в Сирії таки застосовували зарин, - Організація із заборони хімзброї

Йдеться про атаку наприкінці березня, через яку постраждали півсотні людей
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) знайшла сліди застосування зарину після нападу в північній Сирії наприкінці березня.
Під час атак в Сирії таки застосовували зарин, - Організація із заборони хімзброї Фото: BBC

"ОЗХЗ заявила в четвер, що тести виявили сліди зарину або пов'язані із зарином хімічні речовини в Ель-Латамні після нападу 30 березня, в результаті чого постраждали 50 людей", - йдеться у повідомленні агентства АР.

Однак організація не надала інформацію про жертви.

Зазначається, що цей напад стався за кілька днів до того, як у північно-західному місті Сирії Хан-Шейхун загинуло майже 100 осіб через хімічну атаку.

Нагадаємо, на початку квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, щоавіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

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05 10 2017 13:58
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