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Під час атаки на урядову будівлю у Кабулі загинули 43 людини

Ще 10 отримали поранення
Щонайменше 43 людини загинули і 10 отримали поранення після того як група бойовиків штурмувала урядову будівлю у Кабулі.
Під час атаки на урядову будівлю у Кабулі загинули 43 людини Кабул

У міністерстві внутрішніх справ, щоправда, інші дані: 28 загиблих і 20 поранених, повідомляє Tolo News  з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Афганістану.

Силам безпеки вдалося завершити операцію зі знешкодження нападників близько 1 ночі вівторка, через 10 годин після початку атаки.

Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.

Після цього група нападників почала штурмувати урядову будівлю. Троє нападників змогли вдертися у будівлю Національного органу з роботи з людьми з особливими потребами та родинами загиблих військових. Щонайменше трьох нападників вбили правоохоронці.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.

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25 12 2018 11:57
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