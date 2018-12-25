Під час атаки на урядову будівлю у Кабулі загинули 43 людини
У міністерстві внутрішніх справ, щоправда, інші дані: 28 загиблих і 20 поранених, повідомляє Tolo News з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Афганістану.
Силам безпеки вдалося завершити операцію зі знешкодження нападників близько 1 ночі вівторка, через 10 годин після початку атаки.
Нагадаємо, у Кабулі в понеділок вдень стався вибух біля будівлі Міністерства громадських робіт.
Після цього група нападників почала штурмувати урядову будівлю. Троє нападників змогли вдертися у будівлю Національного органу з роботи з людьми з особливими потребами та родинами загиблих військових. Щонайменше трьох нападників вбили правоохоронці.
Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за напад.
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