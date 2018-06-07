CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФахівці Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) виявили сліди хлору у зразках, зібраних в районі сирійського міста Дума.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час атаки в сирійській Думі використали хлор, – ОЗХЗ
Результати аналізу показали відсутність слідів нервово-паралітичних речовин або продуктів їх розпаду
Фото: reuters.com
Про це йдеться в поширеній у п'ятницю попередній доповіді Місії зі встановлення фактів застосування хімзброї в Сирії, пише ТАСС.
"Результати (аналізу, – ред.) показали відсутність слідів нервово-паралітичних речовин або продуктів їх розпаду у зразках з навколишнього середовища або плазмі крові, взятої у передбачуваних потерпілих. Однак у зразках, зібраних у двох місцях, виявлені хлормісткі органічні речовини", – йдеться в доповіді.
Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї отримала право називати винних у хімічних атаках.
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06 07 2018 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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