Під час атаки в сирійській Думі використали хлор, – ОЗХЗ

Фахівці Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) виявили сліди хлору у зразках, зібраних в районі сирійського міста Дума.

Про це йдеться в поширеній у п'ятницю попередній доповіді Місії зі встановлення фактів застосування хімзброї в Сирії, пише ТАСС.

"Результати (аналізу, – ред.) показали відсутність слідів нервово-паралітичних речовин або продуктів їх розпаду у зразках з навколишнього середовища або плазмі крові, взятої у передбачуваних потерпілих. Однак у зразках, зібраних у двох місцях, виявлені хлормісткі органічні речовини", – йдеться в доповіді.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї отримала право називати винних у хімічних атаках.