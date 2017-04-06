Під час чемпіонату України з міні-ралі під колесами гоночного авто загинув глядач, – ФОТО, ВІДЕО
За інформацією відділу комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення про подію надійшло до поліції Вітовського району сьогодні, 4 червня.
"Слідчим відділенням поліції відомості про нещасний випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Обставини події встановлюються. Призначено проведення відповідних експертиз", – повідомили в поліції.
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
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Нагадаємо, чемпіон світу 2006 року з мотоперегонів Нікі Хейден помер від травм, отриманих у результаті ДТП.
У Запорізькій області маршрутка зіткнулася з автобусом, внаслідок чого травмовано 32 особи.
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