Під час чемпіонату України з міні-ралі під колесами гоночного авто загинув глядач, – ФОТО, ВІДЕО Обставини події встановлюються

Чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси під час чемпіонату України з міні-ралі на Миколаївщині, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

За інформацією відділу комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення про подію надійшло до поліції Вітовського району сьогодні, 4 червня. "Слідчим відділенням поліції відомості про нещасний випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Обставини події встановлюються. Призначено проведення відповідних експертиз", – повідомили в поліції.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev Увага! Відео містить ненормативну лексику. Нагадаємо, чемпіон світу 2006 року з мотоперегонів Нікі Хейден помер від травм, отриманих у результаті ДТП. У Запорізькій області маршрутка зіткнулася з автобусом, внаслідок чого травмовано 32 особи.

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