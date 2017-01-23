Під час головування в ООН, Україна винесе на обговорення питання міжнародної безпеки

Протягом головування України в Радбезі ООН упродовж лютого українська делегація винесе на обговорення два тематичні питання: захист об'єктів критичної інфраструктури та врегулювання конфліктів у Європі, участь у яких візьмуть представники ЄС, ОБСЄ, МАГАТЕ й інших міжнародних організацій.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко повідомив, що перша тема - захист об'єктів критичної інфраструктури, буде розглядатися 13 лютого, - інформує LB.ua.

"Тому що світ настільки технологічний, що ми навіть самі не уявляємо, що означає відключити електроенергію, наприклад, у такому місті, як Нью-Йорк: це значно складніше і небезпечніше, ніж просто не буде світла у квартирах. А тим паче, з нинішніми терористичними загрозами. Фактично це один із сегментів гібридних воєн, про які зараз багато говорять. Звичайно, ця тема дуже актуальна в першу чергу для України, але є не менш актуальною і для багатьох інших країн", - сказав Єльченко.

На ці дебати запрошено спеціальних експертів. По-перше, це представники міжнародних організацій, зокрема ті, що займаються питаннями загроз у відповідних секторах економіки, як ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї), Міжнародна морська організація, Інтерпол і т.ін. А по-друге, це незалежні фахівці. Наприклад, одним із них буде колишній заступник гендиректора МАГАТЕ Оллі Хейнонен. За результатами заплановане ухвалення спеціальної резолюції.

Друга тема - врегулювання конфліктів у Європі, запропонована для розгляду на 21 лютого. "Як не дивно, але це питання в цілому не розглядалося в рамках Ради Безпеки років 20. Востаннє, коли це було приблизно в такому самому форматі, це відбувалося під час воєн на Балканах, у розпал постюгославських конфліктів. А це середина 90-х", - сказав посол.

За його словами, Україну найбільше в цих дебатах цікавить, як працюють або не працюють механізми врегулювання конфліктів у Європі. "Для нас це важливо в контексті ситуації на Донбасі. Саме в контексті того, що це європейський конфлікт, який загрожує не тільки Європі, а й усьому світу. І що він дуже далекий від урегулювання. Для інших країн, з боку майже всіх членів ЄС, також величезний інтерес до цієї теми, тому що питання європейської безпеки - це не тільки НАТО. З іншого боку, буде можливість знову порушити питання так званих "заморожених конфліктів", - сказав Єльченко.

Він повідомив, що на цю дискусію запрошено високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Ф.Могеріні, голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії С.Курца, генерального секретаря ОБСЄ Л.Дзаньєра. Можливо, будуть ще представники інших європейських організацій, ГУАМ тощо.

Раніше IPress.ua повідомляв, що Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН у лютому 2017 року.

Рада Безпеки складається з 15 членів організації. Великобританія, КНР, Франція, РФ і США є постійними членами РБ. Ще 10 непостійних членів обирає Генеральна асамблея на два роки.

Відзначимо, що верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн виступив з ініціативою обмежити право вето для держав - постійних членів Ради Безпеки.