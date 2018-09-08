Під час "Іловайського котла" всі сторони конфлікту чинили серйозні порушення прав людини , - ООН
Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій у четвер на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Випадки, задокументовані і проаналізовані УВКПЛ в цьому звіті, свідчать про те, що під час бойових дій під Іловайськом усі сторони конфлікту припускалися серйозних порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права", - йдеться у доповіді.
Також там зазначається, що деякі з порушень, можливо, є військовими злочинами. В аналізі також підкреслюється, що українська влада не повною мірою провела розслідування злочинів під Іловайськом.
Управління верховного комісара ООН з прав людини рекомендує владі України продовжити процес ратифікації Римського статуту та внесення змін до Кримінального кодексу, які дозволять здійснювати кримінальне розслідування міжнародних злочинів на національному рівні.
Правоохоронним органам України рекомендується проводити неупереджене розслідування всіх заяв про порушення прав людини.
Нагадаємо, що, за даними ГПУ, внаслідок Іловайської трагедії загинули 366 українських військових, 429 - отримали поранення різного ступеня, а 300 - потрапили у полон.
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