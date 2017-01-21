Під час інавгурації Трампа у Вашингтоні спалили лімузин

Хто саме скоїв підпал, а також чи є загиблі чи постраждалі в результаті інциденту, поки невідомо

В ході сутичок з приводу інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестуючі спалили лімузин.

Інцидент стався в районі площі Франкліна. Підпал створив хмари сірого і чорного диму близько офісних будівель вздовж вулиці. Про це повідомляє The Washington Post.

It's chaos outside of The Washington Post building right now. Police using flash bangs and pepper spray #Inauguration pic.twitter.com/mPbIRyFqbv — Tauhid Chappell (@TauhidChappell) 20 січня 2017 р.

Хто саме скоїв підпал, а також чи є загиблі чи постраждалі в результаті інциденту, поки невідомо.

Нагадаємо, вчора, 20 січня, у Вашингтоні відбулися масові заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. На вулицях міста протягом дня неодноразово траплялися сутички, які влаштовували противники президента. В ході протестів були зіткнення мітингуючих з поліцією, через що правоохоронці застосовували водомети.