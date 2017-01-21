Під час інавгурації Трампа у Вашингтоні спалили лімузин
Інцидент стався в районі площі Франкліна. Підпал створив хмари сірого і чорного диму близько офісних будівель вздовж вулиці. Про це повідомляє The Washington Post.
It's chaos outside of The Washington Post building right now. Police using flash bangs and pepper spray #Inauguration pic.twitter.com/mPbIRyFqbv— Tauhid Chappell (@TauhidChappell) 20 січня 2017 р.
Хто саме скоїв підпал, а також чи є загиблі чи постраждалі в результаті інциденту, поки невідомо.
Нагадаємо, вчора, 20 січня, у Вашингтоні відбулися масові заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. На вулицях міста протягом дня неодноразово траплялися сутички, які влаштовували противники президента. В ході протестів були зіткнення мітингуючих з поліцією, через що правоохоронці застосовували водомети.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: