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Під час інавгурації Трампа у Вашингтоні спалили лімузин

Хто саме скоїв підпал, а також чи є загиблі чи постраждалі в результаті інциденту, поки невідомо
В ході сутичок з приводу інавгурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні протестуючі спалили лімузин.
Під час інавгурації Трампа у Вашингтоні спалили лімузин Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався в районі площі Франкліна. Підпал створив хмари сірого і чорного диму близько офісних будівель вздовж вулиці. Про це повідомляє The Washington Post.

 

 

 

Хто саме скоїв підпал, а також чи є загиблі чи постраждалі в результаті інциденту, поки невідомо.

Нагадаємо, вчора, 20 січня, у Вашингтоні відбулися масові заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного президента США Дональда Трампа. На вулицях міста протягом дня неодноразово траплялися сутички, які влаштовували противники президента. В ході протестів були зіткнення мітингуючих з поліцією, через що правоохоронці застосовували водомети.

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21 01 2017 12:20
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