Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Польські фани вивісили банер "Львів - колиска польського футболу" під час матчу зі збірною Чехії

Поляки невдало виступають у Лізі Націй та готуються до свого завершального поєдинку з португальцями
Під час товариського матчу між збірними Польщі та Чехії (0:1), який пройшов напередодні в Гданську, вболівальники господарів вивісили провокаційний банер з назвою міста Львова на тлі прапора Польщі, а також написом: "Львів - колиска польського футболу".
Польські фани вивісили банер "Львів - колиска польського футболу" під час матчу зі збірною Чехії Фото: facebook.com/InfozboiskPL

Перший футбольний матч в історії Польщі пройшов саме у Львові.

Крім того, перші футбольні польські клуби були засновані також у Львові.

Читайте також: "Львів повернемо. Бандерівців вб'ємо": скандал на матчі Україна - Польща у Любліні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 11 2018 13:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.