Польські фани вивісили банер "Львів - колиска польського футболу" під час матчу зі збірною Чехії Поляки невдало виступають у Лізі Націй та готуються до свого завершального поєдинку з португальцями

Під час товариського матчу між збірними Польщі та Чехії (0:1), який пройшов напередодні в Гданську, вболівальники господарів вивісили провокаційний банер з назвою міста Львова на тлі прапора Польщі, а також написом: "Львів - колиска польського футболу".

Фото: facebook.com/InfozboiskPL

Перший футбольний матч в історії Польщі пройшов саме у Львові. Крім того, перші футбольні польські клуби були засновані також у Львові. Читайте також: "Львів повернемо. Бандерівців вб'ємо": скандал на матчі Україна - Польща у Любліні

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