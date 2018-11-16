НОВИНИПід час товариського матчу між збірними Польщі та Чехії (0:1), який пройшов напередодні в Гданську, вболівальники господарів вивісили провокаційний банер з назвою міста Львова на тлі прапора Польщі, а також написом: "Львів - колиска польського футболу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Польські фани вивісили банер "Львів - колиска польського футболу" під час матчу зі збірною Чехії
Поляки невдало виступають у Лізі Націй та готуються до свого завершального поєдинку з португальцями
Фото: facebook.com/InfozboiskPL
Перший футбольний матч в історії Польщі пройшов саме у Львові.
Крім того, перші футбольні польські клуби були засновані також у Львові.
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16 11 2018 13:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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