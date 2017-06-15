Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Під час обшуків у заступника голови НАЗК Радецького вилучили адвокатське свідоцтво

Посвідчення доводить, що документи Радецького не передавалися належним чином до НААУ
При обшуку у приміщенні на вул. Білоруській, 30 слідчі вилучили свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3265 видане на ім'я члена НАЗК Руслана Радецького.
Під час обшуків у заступника голови НАЗК Радецького вилучили адвокатське свідоцтво

Дійсна Рада адвокатів Києва розміщена за адресою вулиця Ярославська, 6, а адвокат Степ’юк Валентин Сергійович "не є заступником Голови Ради адвокатів міста Києва та не має ніякого відношення до чинної Ради адвокатів міста Києва, яка є органом адвокатського самоврядування, оскільки дійсним Головою Ради адвокатів міста Києва є Петро Рябенко", - заявила керівник департаменту комунікацій НААУ Дар'я Глущенко, інформує "Українська правда"

"Окрім цього, за адресою по вул. Білоруська, 30 в місті Києві, де було проведено обшук працівниками правоохоронних органів фактично не знаходяться органи адвокатського самоврядування в місті Києві", - зазначила вона і додала, що про зміну адреси було повідомлено всі правоохоронні органи.

При цьому Глущенко зазначила, що НААУ та Рада адвокатів м. Києва повідомлені про проведення обшуків у колишнього заступника Голови НАЗК, адвоката Руслана Радецького.

"Слідчі дії проводяться у присутності членів Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ та Ради адвокатів м. Києва з метою дотримання особливостей процесуального статусу адвоката", - зазначила вона.

За словами Глущенко, в Єдиному реєстрі адвокатів України є інформація про видачу КМДКА свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3265 від 27.03.2008 на ім'я Радецького. 

Закон забороняє поєднання роботи на державній слубі і заняття адвокатською діяльністю. Радецький був призначений членом НАЗК 16 березня 2016 року.

"Наразі відомо, що адвокат м. Києва Руслан Радецький повернув оригінал свого свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю до Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою вул. Білоруська, 30. Оригінал документу знайдено при обшуках, які відбуваються сьогодні", - зазначила Глущенко.

Вона наголосила, що документи мали бути передані на вул. Ярославську.

Раніше Степ'юк заявив, що Радецький призупинив дію свідоцтва ще у 2014 році у Раді адвокатів м. Києва. Він додав, що останній рік відбувається спроба рейдерського захоплення Ради адвокатів м. Києва.

Нагадаємо, у приміщені Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за адресою Дружби народів, 28, проходив обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2017 15:35
ТЕГИ: обшук, НАЗК
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.