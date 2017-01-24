Під час обшуку в екс-заступника генпрокурора знайшли золоту лопату, - ЗМІ

Українські правоохоронні органи в рамках однієї з кримінальних справ, порушеної проти колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна, провели обшук у його будинку.

Факт обшуків він підтвердив недавно одному з українських видань.

Разом з тим, за інформацією одного із соратників Кузьміна, який нині осів у Росії, крім цінностей, документів, а також матеріалів, що безпосередньо цікавили слідство, в екс-заступника генпрокурора знайшли цікавий "сувенір" - золоту лопату. Виріб виконано в розмірах, аналогічних тим, в яких виготовляють звичайні городні лопати, однак із золота, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура підозрює колишнього першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна в скоєнні низки тяжких злочинів. Зокрема, проти нього розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (незаконне затримання, привід, домашній арешт або утримання під вартою), що передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Окрім того, розслідування проводять за підозрою колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна в організації 2010 року незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка; також - за звинуваченням у підбурюванні судді Печерського суду Києва до обрання Луценкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

На 2016 рік на утримання елітних котеджних селищ "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" за бюджетною статтею "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів" буде виділено 50,1 млн грн, що майже на 10 мільйонів більше, ніж у 2015 році.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук колишнього першого заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна. Проте, Міжнародний Інтерпол відмовив Україні у розшуку екс-кандидати у президенти.

Як повідомляв iPress.ua, 30 травня Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти Рената Кузьміна. В ГПУ заявили, що не виявили Кузьміна за місцем його постійного проживання в Києві та Донецьку.