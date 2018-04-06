Під час обстрілу Кримського поранено військовослужбовця

Бійця доставили в мобільний госпіталь у СєвєродонецькуЗа минулу добу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. "Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець був поранений. Це сталося під час ворожого обстрілу наших позицій біля Кримського", - сказав він. За словами Мотузяника, військового доставили в мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку. Його стан задовільний. "Загалом за минулу добу, 3 червня, підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 40 мін різних калібрів, які заборонені Мінськими угодами", - зазначив він. "Здебільшого супротивник вів провокаційні обстріли із застосуванням піхотної зброї, зокрема гранатометів різних типів і кулеметів. Ці обстріли були зафіксовані в районі н.п. Кримське, Південне, Золоте, Новолуганське, Зайцеве", - додав Мотузяник. Підрозділи Об'єднаних сил 13 разів відкривали вогонь у відповідь з штатного піхотного озброєння.

За минулу добу на Донбасі було поранено одного українського військовослужбовця.

"Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець був поранений. Це сталося під час ворожого обстрілу наших позицій біля Кримського", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує LB.ua.

За словами Мотузяника, військового доставили в мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку. Його стан задовільний.

"Загалом за минулу добу, 3 червня, підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 40 мін різних калібрів, які заборонені Мінськими угодами", - зазначив він.

"Здебільшого супротивник вів провокаційні обстріли із застосуванням піхотної зброї, зокрема гранатометів різних типів і кулеметів. Ці обстріли були зафіксовані в районі н.п. Кримське, Південне, Золоте, Новолуганське, Зайцеве", - додав Мотузяник.

Підрозділи Об'єднаних сил 13 разів відкривали вогонь у відповідь з штатного піхотного озброєння.

Нагадаємо, минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.