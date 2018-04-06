Під час обстрілу Кримського поранено військовослужбовця
"Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець був поранений. Це сталося під час ворожого обстрілу наших позицій біля Кримського", - повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує LB.ua.
За словами Мотузяника, військового доставили в мобільний госпіталь у Сєвєродонецьку. Його стан задовільний.
"Загалом за минулу добу, 3 червня, підрозділами Об'єднаних сил зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів, під час яких російсько-окупаційні війська випустили 40 мін різних калібрів, які заборонені Мінськими угодами", - зазначив він.
"Здебільшого супротивник вів провокаційні обстріли із застосуванням піхотної зброї, зокрема гранатометів різних типів і кулеметів. Ці обстріли були зафіксовані в районі н.п. Кримське, Південне, Золоте, Новолуганське, Зайцеве", - додав Мотузяник.
Підрозділи Об'єднаних сил 13 разів відкривали вогонь у відповідь з штатного піхотного озброєння.
Нагадаємо, минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил російсько-окупаційні війська 27 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - артилерії калібром 122 мм та мінометів калібром 120 мм і 82 мм.
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