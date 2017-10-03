Під час окупації Криму Росією на материку відбувся бій, - Муженко

Під час захоплення Криму Росією українські бійці одного з полків спецпризначення вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою росіян на материковій Україні.

"Крим став своєрідним лакмусовим папірцем. Усе ж таки, хоч як це не прикро визнавати, 70% військових були дезорієнтовані й залишилися в Криму на боці окупанта", - розповів начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю газеті "День".

Муженко пригадав, як усе починалося: "Вже після Майдану, після розстрілів... у складі української делегації разом із першим заступником міністра оборони України брав участь у засіданні в штаб-квартирі НАТО".

"Ми прибули у Брюссель надвечір 26 лютого (2014 року – ред.), а рано-вранці 27-го наш військовий представник у Північноатлантичному альянсі постукав мені в двері й повідомив: у Криму – росіяни!", – сказав начальник Генштабу.

Наступне, що запам’яталося Муженку, – Херсонщина:

"Я, тоді заступник начальника Генерального штабу, отримав завдання сформувати угруповання, яке мало захистити наш південь... Ми з групою офіцерів – по 20 годин вдень на ногах, із них 5-6 годин – у вертольоті. І привіти з того боку: "Передайте Муженко, что мы за ним наблюдаем...". "Ми також за вами спостерігаємо", – відповідав я".

"До речі, перший бойовий контакт із росіянами відбувся в той час – наші хлопці одного з полків спецпризначення вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою росіян вже на материковій Україні", – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Муженко зізнався, що часом детально пам’ятає події розгортання конфлікту, але не пам’ятає число.

"Обстановка змінювалася щохвилини, аж до того часу, як лінія розмежування (на сході України – ред.) більш-менш визначилась і настала відносна статика – десь у листопаді", – сказав він.

Також він добре пам’ятає 26 травня 2014 року – події в Донецькому аеропорту:

"Це був переломний момент. Ми могли, або пасивно спостерігати за його захопленням, або вжити рішучих заходів для захисту. Тридобовий бій і, як наслідок, – українські війська зачистили Донецький аеропорт так, що протягом кількох місяців ворог не наважувався знову його штурмувати. Хоча він і був у повному оточенні десь до середини липня".

Нагадаємо, що на початку російської агресії в Криму з 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) не зрадили присязі лише 3900 осіб. Секретар РНБО України Олександр Турчинов нагадав, що до початку 2014 року ЗСУ могли протиставити агресору лише дві батальонно-тактичні групи.

Раніше, міністр юстиції Павло Петренко розповів, що російське військове керівництво розпочало дії по анексії Криму ще задовго до того, як в Україні розпочалися протестні дії проти Януковича. Та й сам тодішній президент про це прекрасно знав.