Під час організації "Євробачення" знайшли порушення на 500 млн грн

Державна аудиторська служба України встановила, що Національна громадська телерадіокомпанія України допустила порушень майже на 500 млн гривень під час організації "Євробачення-2017".

"Встановлено факти незаконних витрат та недоотримання ПАТ "НСТУ" коштів на загальну суму 8,6 млн грн, порушень при веденні бухгалтерського обліку та при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 млн гривень", - повідомляє сайт служби.

Держаудитслужба виявила, що переможці тендеру, наприклад, не мали можливості виконати замовлення і наймали субпідрядників, які виконували роботи за меншу ціну.

"Одне з підприємств здійснило закупівлю і оренду металодетекторів на суму 1,2 млн грн тільки після перемоги в тендері, надавши їх в оренду на два тижні ПАТ "НСТУ" вже за 2,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також Держаудитслужба зазначає, що половину з витрачених коштів (250 млн з 522 млн грн) спрямували закордонним компаніям, яких перевірити практично неможливо.

Порушень на 2,1 млн гривень вдалося не допустити завдяки ревізії. Матеріали передали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, міжнародний конкурс "Євробачення-2017" проходив в Києві з 9 по 13 травня за участю 42 країн. Дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.

Близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.

У травні повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особисто звернеться до всіх контролюючих органів щодо перевірки всіх закупівель на Євробачення-2017.

Згодом стало відомо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу з приводу порушень під час продажу квитків на фінал конкурсу "Євробачення-2017".