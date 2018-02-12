Під час паливних протестів у Парижі затримали 378 людей, поранені – 133

Учасники протестів зводили барикади, палили автомобілі, били вітрини, вступали в сутички з поліцією та группами інших протестувальників

В результаті заворушень під час паливних протестів у суботу в Парижі правоохоронці затримали 378 людей, поранення дістали 133 особи.

Загалом поліцейські затримали більше 400 осіб, однак під вартою опинилися 378. Крім того, серед 133 поранених 23 – поліцейські, повідомляє BFMTV з посиланням на дані поліції.

Протягом всього дня суботи центр і захід французької столиці перетворився на арену вуличних протистоянь.

Учасники протестів зводили барикади, палили автомобілі, били вітрини, вступали в сутички з поліцією та группами інших протестувальників.

"Це булла стратегія, керована професіоналами безладу, майстрами своєї справи" - сказав глава МВС Крістоф Кастанер.

У субботу прем'єр Франції Едуар Філіп повідомив, що у протестах в Парижі беруть участь 5500 демонстрантів, загалом по Франції мітингують 36 000 осіб.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.