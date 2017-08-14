Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Під час побиття студентів на майдані Янукович вечеряв і полював з Кравчуком

Коли побили студентів, Януковичу повідомили про це під час полювання
Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що полював та вечеряв разом з Віктором Януковичем у ніч на 30 листопада 2013 року, коли на Майдані "Беркут" бив студентів.
Під час побиття студентів на майдані Янукович вечеряв і полював з Кравчуком Віктор Янукович, Леонід Кравчук. print screen

"Обстановка була складною, і ми вже знали, що на Майдані збираються студенти. Коли закінчилося полювання, ми пішли вечеряти, співали пісні... як це називається, коли по телебаченню співають?", - сказав Кравчук, уточнивши, що співали караоке в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він сказав, що у той вечір ще не було конфлікту, а коли побили студентів, Януковичу повідомили про це під час полювання.

"Було так: побиття сталося, потім його (Януковича) вже поінформували про це, він прийшов і сказав, що має їхати до Києва", - додав Кравчук.

Перший президент уточнив, що не вперше полював з Януковичем.

Кравчук також сказав, що вважає Януковича зрадником "він закликав Путіна і Росію ввести війська в Україну".

Нагадаємо, Леонід Кравчук вважає, що Україна має запропонувати державну автономію для Криму, бо реінтегрувати його в тому вигляді, як було колись, нереально.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2017 15:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.