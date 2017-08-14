Під час побиття студентів на майдані Янукович вечеряв і полював з Кравчуком

Коли побили студентів, Януковичу повідомили про це під час полювання

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що полював та вечеряв разом з Віктором Януковичем у ніч на 30 листопада 2013 року, коли на Майдані "Беркут" бив студентів.

"Обстановка була складною, і ми вже знали, що на Майдані збираються студенти. Коли закінчилося полювання, ми пішли вечеряти, співали пісні... як це називається, коли по телебаченню співають?", - сказав Кравчук, уточнивши, що співали караоке в інтерв'ю виданню "Гордон".

Він сказав, що у той вечір ще не було конфлікту, а коли побили студентів, Януковичу повідомили про це під час полювання.

"Було так: побиття сталося, потім його (Януковича) вже поінформували про це, він прийшов і сказав, що має їхати до Києва", - додав Кравчук.

Перший президент уточнив, що не вперше полював з Януковичем.

Кравчук також сказав, що вважає Януковича зрадником "він закликав Путіна і Росію ввести війська в Україну".

Нагадаємо, Леонід Кравчук вважає, що Україна має запропонувати державну автономію для Криму, бо реінтегрувати його в тому вигляді, як було колись, нереально.