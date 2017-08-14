Під час побиття студентів на майдані Янукович вечеряв і полював з Кравчуком
"Обстановка була складною, і ми вже знали, що на Майдані збираються студенти. Коли закінчилося полювання, ми пішли вечеряти, співали пісні... як це називається, коли по телебаченню співають?", - сказав Кравчук, уточнивши, що співали караоке в інтерв'ю виданню "Гордон".
Він сказав, що у той вечір ще не було конфлікту, а коли побили студентів, Януковичу повідомили про це під час полювання.
"Було так: побиття сталося, потім його (Януковича) вже поінформували про це, він прийшов і сказав, що має їхати до Києва", - додав Кравчук.
Перший президент уточнив, що не вперше полював з Януковичем.
Кравчук також сказав, що вважає Януковича зрадником "він закликав Путіна і Росію ввести війська в Україну".
Нагадаємо, Леонід Кравчук вважає, що Україна має запропонувати державну автономію для Криму, бо реінтегрувати його в тому вигляді, як було колись, нереально.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків