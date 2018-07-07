CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВинищувач МіГ-21 ВПС Румунії потрапив в аварію під час показових виступів у суботу, 7 липня. Пілот загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час показових виступів у Румунії розбився винищувач МіГ-21, пілот загинув, – ВІДЕО
Винищувач упав неподалік від бази і вибухнув після удару об землю
Фото: mediafax.ro
Катастрофа сталася під час показового польоту на День відкритих дверей на базі ВПС Борча на півдні Румунії, повідомляє Mediafax.
Подивитися на політ зібралися кілька тисяч осіб. Винищувач упав у поле неподалік від бази і вибухнув після удару об землю.
Лейтенант Флорін Ротару, який керував літаком, загинув. 36-річний офіцер був головним пілотом 861-ї ескадрильї винищувачів повітряної бази у Фетешті.
Нагадаємо, в Польщі під час нічних польотів розбився бойовий винищувач МіГ-29.
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07 07 2018 21:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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