Під час показових виступів у Румунії розбився винищувач МіГ-21, пілот загинув, – ВІДЕО

Винищувач упав неподалік від бази і вибухнув після удару об землю

Винищувач МіГ-21 ВПС Румунії потрапив в аварію під час показових виступів у суботу, 7 липня. Пілот загинув.

Катастрофа сталася під час показового польоту на День відкритих дверей на базі ВПС Борча на півдні Румунії, повідомляє Mediafax.

Подивитися на політ зібралися кілька тисяч осіб. Винищувач упав у поле неподалік від бази і вибухнув після удару об землю.

Лейтенант Флорін Ротару, який керував літаком, загинув. 36-річний офіцер був головним пілотом 861-ї ескадрильї винищувачів повітряної бази у Фетешті.

Нагадаємо, в Польщі під час нічних польотів розбився бойовий винищувач МіГ-29.