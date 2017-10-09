Під час повернення Саакашвілі у прикордонників був наказ не застосовувати зброю, – Слободян

Прикордонники отримали наказ не застосовувати зброю та засоби фізичного впливу, адже проходила "мирна акція"

Працівникам Держприкордонслужби наказали не застосовувати зброю під час того, як екс-голова Одеської облдержадміністрація перетинав український кордон попри заборону.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Журналісти запитують, чому прикордонники не використовували зброю? Відповідаю: прикордонники отримали наказ не застосовувати зброю та засоби фізичного впливу, адже проходила "мирна акція", – розповів Слободян.

Нагадаємо, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.