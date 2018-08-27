Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під час пожежі На Рівненщині загинули двоє маленьких дітей

Причиною пожежі могли стати дитячі ігри з вогнем
Під час пожежі в с.Оженин (Рівненська область) загинули двоє дітей - хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2012 року народження.
Під час пожежі На Рівненщині загинули двоє маленьких дітей Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Пожежа виникла в господарській будівлі о 19:24 в неділю, 26 серпня. На момент прибуття рятувальних підрозділів, дерев'яні дах і перекриття одноповерхової споруди від сильного полум'я обвалилися, повідомляє регіональне управління ДСНС.

Під час гасіння та розбору конструкцій, бійці ДСНС виявили на місці пожежі тіла двох малолітніх дітей.

О 20:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:14 цілком ліквідувати. Вогнем знищено дах господарської споруди розміром 15х5м, 30 квадратних метрів перекриття, речі домашнього вжитку, дві тонни сіна.

Попередня причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем.

До гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників.

Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2018 09:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.