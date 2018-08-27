Під час пожежі На Рівненщині загинули двоє маленьких дітей Причиною пожежі могли стати дитячі ігри з вогнем

Під час пожежі в с.Оженин (Рівненська область) загинули двоє дітей - хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2012 року народження.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Пожежа виникла в господарській будівлі о 19:24 в неділю, 26 серпня. На момент прибуття рятувальних підрозділів, дерев'яні дах і перекриття одноповерхової споруди від сильного полум'я обвалилися, повідомляє регіональне управління ДСНС. Під час гасіння та розбору конструкцій, бійці ДСНС виявили на місці пожежі тіла двох малолітніх дітей. О 20:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:14 цілком ліквідувати. Вогнем знищено дах господарської споруди розміром 15х5м, 30 квадратних метрів перекриття, речі домашнього вжитку, дві тонни сіна. Попередня причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем. До гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників. Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

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