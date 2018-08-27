Під час пожежі На Рівненщині загинули двоє маленьких дітей
Пожежа виникла в господарській будівлі о 19:24 в неділю, 26 серпня. На момент прибуття рятувальних підрозділів, дерев'яні дах і перекриття одноповерхової споруди від сильного полум'я обвалилися, повідомляє регіональне управління ДСНС.
Під час гасіння та розбору конструкцій, бійці ДСНС виявили на місці пожежі тіла двох малолітніх дітей.
О 20:11 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:14 цілком ліквідувати. Вогнем знищено дах господарської споруди розміром 15х5м, 30 квадратних метрів перекриття, речі домашнього вжитку, дві тонни сіна.
Попередня причина пожежі - дитячі пустощі з вогнем.
До гасіння пожежі було залучено дві одиниці техніки ДСНС та 10 рятувальників.
Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими