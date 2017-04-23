Під час пожежі на ринку "Північний" в Одесі згоріли 143 павільйони, - ДСНС

В результаті пожежі на ринку "Північний" в Одесі знищені і пошкоджені 143 торгових павільйони.

Повідомлення про пожежу надійшло в службу порятунку "101" о 18:29. Пожежно-рятувальні відділення залучалися за підвищеним номером виклику "РАНГ-2". До їх прибуття орієнтовна площа пожежі становила 400 кв. м.

Гасіння ускладнювалося поодинокими вибухами деяких промислових товарів у торгових павільйонах. Тому було ухвалене рішення про евакуацію людей з території ринку, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Фото: dsns.gov.ua

Пожежу о 19:47 локалізували, а о 20:07 повністю ліквідували на загальній площі 700 кв. м.

Відзначається, що рятувальники евакуювали 60 осіб і врятували 307 торгових павільйонів. Загиблих і постраждалих немає.



Фото: dsns.gov.ua

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 22 квітня на ринку "Північний" в Одесі сталася пожежа. Вогонь охопив торгові павільйони площею у майже 400 квадратних метрів.

Згодом стало відомо, що пожежу на ринку в Одесі ліквідовано.