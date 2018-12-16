У Парижі під час протестів затримали 179 людей

Попри те, що суботні протести "жовтих жилетів" у Парижі виявилися спокійнішими за акції попередніх вихідних, правоохоронці затримали 179 осіб.

З 179 затриманих під арештом опинилися 144 учасники протестів, повідомляє BFMTV.

Поранення в результаті заворушень на вулицях французької столиці отримали дев’ять людей.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.