CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПопри те, що суботні протести "жовтих жилетів" у Парижі виявилися спокійнішими за акції попередніх вихідних, правоохоронці затримали 179 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі під час протестів затримали 179 людей
Під арештом опинилися 144 учасники протестів
Фото: EPA
З 179 затриманих під арештом опинилися 144 учасники протестів, повідомляє BFMTV.
Поранення в результаті заворушень на вулицях французької столиці отримали дев’ять людей.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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16 12 2018 15:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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