Під час протестів у Росії затримали понад 1300 людей, – ФОТО

У Росії на акціях "Він нам не цар" 5 травня станом на 19:00 за московським часом затримали 1358 осіб.

З них 572 в Москві і 180 в Санкт-Петербурзі, повідомляє Meduza.

Є затримані в Челябінську, Якутську, Тольятті, Краснодарі, Красноярську, Новокузнецьку, Калузі, Самарі, Барнаулі, Пензі, Кемерово, Воронежі, Твері, Кургані, Єкатеринбурзі, Благовєщенську, Томську.



Фото: twitter.com/varlamov



Фото: meduza.io



Фото: fn-volga.ru

Як зазначає видання, сьогоднішня акція в Москві відрізнялася від попередніх активною участю в ній людей у козацькій формі: вони нападали на учасників протесту, залишаючись при цьому практично непомітними для поліції.



Фото: twitter.com/varlamov



Фото: twitter.com/varlamov

Нагадаємо, в російських містах сьогодні почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального. Навального під час акцій протесту затримали.

У Франції сьогодні тисячі людей вийшли на протести, щоб висловити невдоволення владою президента Еммануеля Макрона.