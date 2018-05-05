Під час протестів у Росії затримали понад 1300 людей, – ФОТО
З них 572 в Москві і 180 в Санкт-Петербурзі, повідомляє Meduza.
Є затримані в Челябінську, Якутську, Тольятті, Краснодарі, Красноярську, Новокузнецьку, Калузі, Самарі, Барнаулі, Пензі, Кемерово, Воронежі, Твері, Кургані, Єкатеринбурзі, Благовєщенську, Томську.
Фото: twitter.com/varlamov
Фото: meduza.io
Фото: fn-volga.ru
Як зазначає видання, сьогоднішня акція в Москві відрізнялася від попередніх активною участю в ній людей у козацькій формі: вони нападали на учасників протесту, залишаючись при цьому практично непомітними для поліції.
Фото: twitter.com/varlamov
Фото: twitter.com/varlamov
Нагадаємо, в російських містах сьогодні почалися протестні акції "Він нам не цар", організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального. Навального під час акцій протесту затримали.
У Франції сьогодні тисячі людей вийшли на протести, щоб висловити невдоволення владою президента Еммануеля Макрона.
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