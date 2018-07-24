26 людей постраждали під час приєднання локомотива до поїзда Двох людей госпіталізували

При приєднанні локомотива до поїзда на станції Пологи в Запорізькій області працівники перевищили швидкість, внаслідок чого травмувалися 26 пасажирів. госпіталізували.

Фото: atn.ua

За попередньою інформацією медичну допомогу надали 26 пасажирам, двох госпіталізували до міської лікарні, повідомляє "Укрзалізниця". Поїзд відправили із затримкою на 1 годину 35 хвилин. Нагадаємо, "Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.

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