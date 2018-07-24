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26 людей постраждали під час приєднання локомотива до поїзда

Двох людей госпіталізували
При приєднанні локомотива до поїзда на станції Пологи в Запорізькій області працівники перевищили швидкість, внаслідок чого травмувалися 26 пасажирів. госпіталізували.
26 людей постраждали під час приєднання локомотива до поїзда Фото: atn.ua

За попередньою інформацією медичну допомогу надали 26 пасажирам, двох госпіталізували до міської лікарні, повідомляє "Укрзалізниця".

Поїзд відправили із затримкою на 1 годину 35 хвилин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.

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24 07 2018 13:31
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