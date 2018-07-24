CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПри приєднанні локомотива до поїзда на станції Пологи в Запорізькій області працівники перевищили швидкість, внаслідок чого травмувалися 26 пасажирів. госпіталізували.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
26 людей постраждали під час приєднання локомотива до поїзда
Двох людей госпіталізували
Фото: atn.ua
За попередньою інформацією медичну допомогу надали 26 пасажирам, двох госпіталізували до міської лікарні, повідомляє "Укрзалізниця".
Поїзд відправили із затримкою на 1 годину 35 хвилин.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" за останніх півтора року звільнила п'ятьох провідників, які були на роботі у стані алкогольного сп'яніння.
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24 07 2018 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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