Оформити субсидії можна враховуючи лише фактичних мешканців

У випадку, якщо хтось із прописаних мешканців поїхав із дому на тривалий термін, наприклад, на навчання, власники житла під час оформлення субсидії можуть указати це

Громадяни, які звертаються за субсидіями, можуть оформити нарахування послуг лише на фактичних мешканців житла, а не на всіх прописаних у ньому.

В декларації про доходи у розділі "склад сім’ї" заявник повинен вказати родичів, які зареєстровані, але не живуть із ним - написати "зареєстровані, але не проживають", - повідомляє у Facebook "Урядовий портал".

Разом із декларацією треба подати заяву з проханням розглянути на комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі, а також надати документальне підтвердження, що особа не проживає за цією адресою - довідку з місця роботи в іншому місці, про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо.

На підставі заяви управління соцзахисту спрямовує в помешкання заявника державного соціального інспектора, який приходить із перевіркою та складає акт. Органи соцзахисту готують подання на комісію, яка ухвалює рішення про призначення субсидії на фактичну кількість мешканців.

Рішення комісії є обов'язковим до виконання житлово-комунальними підприємствами, які надають послуги. Послуги нараховуються не на всіх прописаних, а на реальних мешканців. Доходи для розрахунку субсидії також обчислюють від фактичної кількості мешканців.