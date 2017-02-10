Оформити субсидії можна враховуючи лише фактичних мешканців
В декларації про доходи у розділі "склад сім’ї" заявник повинен вказати родичів, які зареєстровані, але не живуть із ним - написати "зареєстровані, але не проживають", - повідомляє у Facebook "Урядовий портал".
Разом із декларацією треба подати заяву з проханням розглянути на комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі, а також надати документальне підтвердження, що особа не проживає за цією адресою - довідку з місця роботи в іншому місці, про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо.
На підставі заяви управління соцзахисту спрямовує в помешкання заявника державного соціального інспектора, який приходить із перевіркою та складає акт. Органи соцзахисту готують подання на комісію, яка ухвалює рішення про призначення субсидії на фактичну кількість мешканців.
Рішення комісії є обов'язковим до виконання житлово-комунальними підприємствами, які надають послуги. Послуги нараховуються не на всіх прописаних, а на реальних мешканців. Доходи для розрахунку субсидії також обчислюють від фактичної кількості мешканців.
Нагадаємо, що уряд України своїм рішенням удосконалив процес надання житлових субсидій населенню і зменшив період, за який враховуються доходи домогосподарств, з чотирьох до двох останніх кварталів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа