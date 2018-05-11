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Під час роботи над фільмом у Львові член знімальної групи вбив перехожого

На момент скоєння злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння
У Львові під час роботи над фільмом член знімальної групи смертельно поранив перехожого.
Під час роботи над фільмом у Львові член знімальної групи вбив перехожого Фото: google.com

Йдеться про інцидент, який стався 31 жовтня цього року. У той день, близько 4:20 ранку, між працівником знімальної групи зі столиці і львівським перехожим виник словесний конфлікт, під час якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловікові ножове поранення, повідомляє сайт прокуратури Львівської області.

Потерпілий помер на місці події від отриманої травми.

Дії нападника кваліфікували за ч.1 ст.115 КК України - умисне вбивство.

На момент скоєння злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тому Львівська місцева прокуратура №1 клопотала в суді про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Суд погодився з позицією прокуратури.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що 6 вересня на вулиці Хрещатик у Києві група молодих людей напала з ножем на представника ЛГБТ.

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05 11 2018 21:33
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